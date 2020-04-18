Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России

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