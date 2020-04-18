Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:05, Ашберн
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Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
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Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
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Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
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Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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ВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно получил хорошее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Испытания новой противоспутниковой российской ракеты перепугали США

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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