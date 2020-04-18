Политика
Газета.RuЗахарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe 17:38
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Общество
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май
Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 01:41
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК 04:16
Происшествия
Почти 300 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара
RT на русском 15:57
Общество
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.
Lenta.ru 16:29
Происшествия
Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая
Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец 15:53
Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит вчера в 12:30
Армия и оружие
National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.
Известия 16:41
Общество
Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
Вести.Ru 13:02
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
Экономика
ВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском вчера в 15:17
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ 17:00
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Футбол
В «Краснодаре» отреагировали на скандальное видео с Вандерсоном и Кайо
Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала скандальное видео с участием футболистов клуба Вандерсоном и Родриго Кайо.
Матч ТВ 14:44
Футбол
«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна
«Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн.
Чемпионат 12:42
Армия и оружие
Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно получил хорошее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
ТАСС 18:39
Армия и оружие
Испытания новой противоспутниковой российской ракеты перепугали США
Эксперт отметил, что Космическое командование ВВС США с тревогой заявило об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которые состоялись в России 15 апреля.
Госновости 08:41
Культура
Кинорынок Marché Du Film пройдет онлайн
С 22 по 26 июня в онлайн-формате пройдет постоянный деловой спутник Каннского кинофестиваля − кинорынок Marché du Film.
ProfiСinema.ru вчера в 11:45
Общество
Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%
По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
REGNUM 15:45
Общество
Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом
Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина.
Газета.Ru 17:14
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Здоровье
Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
ToDay News Ufa 09:22
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.
Piter.tv 12:55
Авто
Обновлённый Lexus NX получит гибридный мотор от RAV4
Как пишет издание InsideEV’s, бренд Lexus подал заявку в европейское патентное бюро, чтобы зарегистрировать торговые обозначения - NX 350h и NX 450h+.
Тарантас Ньюс вчера в 01:59