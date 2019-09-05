Политика
ИзвестияЗахарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
«Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной», — цитирует ее «РИА Новости». 8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во министерстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.
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Захарова: нужна адекватная реакция на вмешательство во внутренние дела РФ
Аргументы и Фактывчера в 21:36
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика
РЖД планируют сократить сроки доставки грузов по Транссибу
Российские железные дороги планируют сократить сроки доставки грузов из Японии в Европу по Транссибирской магистрали с 19 до 14 дней, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Rambler News Service вчера в 21:42
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Компания Apple готовит новую бюджетную модель iPhone. Источники в корпорации заявили, что смартфон выйдет весной 2020 года.
KudaGo вчера в 11:25
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Политика
Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая
США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
ТАСС вчера в 23:06
Футбол
Сарри вернется к работе после перерыва на матчи сборных
Сообщается, что итальянец уже вылечился от пневмонии и ее последствий и даже провел часть тренировки «Юве».
Soccer.ru вчера в 16:27
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Здоровье
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине
Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru вчера в 11:37
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Общество
Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке
В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.
РЕН ТВ вчера в 17:47
Происшествия
ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ вчера в 11:13
Транспорт
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
Российская газета вчера в 12:33
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения штурмовика на Ставрополье
REGNUM вчера в 09:10
Происшествия
Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти
Ведомости вчера в 17:37
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Авто
Porsche показал конкурента Tesla
В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:27
Политика
В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Политика
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре
Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Энергетика
По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург вчера в 04:52
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24