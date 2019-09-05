Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

«Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной», — цитирует ее «РИА Новости». 8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во министерстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.
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В МИДе предложили дождаться анализа Госдумы по ситуации с Deutsche Welle

РБКвчера в 21:52

В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

РИА Новостивчера в 21:04

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW

RT на русскомвчера в 21:13

Захарова призвала к адекватной реакции на вмешательство в дела России

РЕН ТВвчера в 21:10

Российский МИД не будет комментировать ситуацию с «Дойче Велле»

Эхо Москвывчера в 21:07

Захарова: нужна адекватная реакция на вмешательство во внутренние дела РФ

Аргументы и Фактывчера в 21:36

Захарова заявила о необходимости адекватной реакции на вмешательство во внутренние дела РФ

ТАССвчера в 20:52
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика

РЖД планируют сократить сроки доставки грузов по Транссибу

Российские железные дороги планируют сократить сроки доставки грузов из Японии в Европу по Транссибирской магистрали с 19 до 14 дней, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Rambler News Service вчера в 21:42
Политика

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Компания Apple готовит новую бюджетную модель iPhone. Источники в корпорации заявили, что смартфон выйдет весной 2020 года.
KudaGo вчера в 11:25
Политика

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

РИА Новости вчера в 22:22
Политика

Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая

США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
ТАСС вчера в 23:06
Футбол

Сарри вернется к работе после перерыва на матчи сборных

Сообщается, что итальянец уже вылечился от пневмонии и ее последствий и даже провел часть тренировки «Юве».
Soccer.ru вчера в 16:27
Политика

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Здоровье

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество

В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине

Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru вчера в 11:37
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Общество

Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке

В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.
РЕН ТВ вчера в 17:47
Происшествия

ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ вчера в 11:13
Транспорт

Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

Российская газета вчера в 12:33
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика

Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы

Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия

Следствие рассматривает две версии крушения штурмовика на Ставрополье

REGNUM вчера в 09:10
Происшествия

Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти

Ведомости вчера в 17:37
Политика

Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину

Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Авто

Porsche показал конкурента Tesla

В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:27
Политика

В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Политика

Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре

Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Энергетика

По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов

КП - Санкт-Петербург вчера в 04:52
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
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