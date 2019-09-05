Политика
RT на русскомЗахарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде, чем комментировать ситуацию с Deutsche Welle, следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
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Захарова: нужна адекватная реакция на вмешательство во внутренние дела РФ
Аргументы и Фактывчера в 21:36
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Здоровье
В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян, который опережает все мировые показатели.
Невские Новости вчера в 01:21
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Футбол
Стал известен размер премиальных футболистов в клубах РПЛ
Стало известно, какие премиальные получают игроки команд РПЛ.
Sport24.ru 03:22
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Sibnet Новости вчера в 22:53
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Здоровье
В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек
Как рассказала журналистам министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, в этом году в больницы региона из-за укусов гадюк обратились 113 человек.
Российская газета 03:50
Политика
Названа зарплата Зеленского за август
Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
Московский Комсомолец вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Наука
У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов
Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.
Индикатор вчера в 05:07
Экономика
Минпромторг ожидает, что tax free заработает по всей России в 2020 году
Минпромторг РФ ожидает, что система tax free заработает на территории всей России с середины следующего года, сообщил РИА Новости статс-секретарь – замглавы ведомства Виктор Евтухов.
РИА Новости 03:27
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Общество
Суд дисквалифицировал вице-мэра Сочи
Ранее в связи с выявленными нарушениями в адрес Алексея Толмачева выносились представления, однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи допускал формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировал законные требования прокурора.
Коммерсантъ 03:49
Армия и оружие
На Западе усомнились в существовании российских С-500
Эксперты издания Avia.pro указали на то, что в ближайшее время комплексы могут поступить на вооружение армии.
ГЛАС.RU 03:14
Волейбол
Российские волейболистки проиграли итальянкам в четвертьфинале ЧЕ
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье
Названы основные факторы развития рака
По словам Каприна, специалисты Всемирной организации здравоохранения вычислили три главные причины возникновения рака: курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика
По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
REGNUM вчера в 23:52
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27