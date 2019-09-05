Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде, чем комментировать ситуацию с Deutsche Welle, следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
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В МИДе предложили дождаться анализа Госдумы по ситуации с Deutsche Welle

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Захарова заявила о необходимости адекватной реакции на вмешательство во внутренние дела РФ

ТАССвчера в 20:52

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Российский МИД не будет комментировать ситуацию с «Дойче Велле»

Эхо Москвывчера в 21:07

В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

РИА Новостивчера в 21:04

Захарова: нужна адекватная реакция на вмешательство во внутренние дела РФ

Аргументы и Фактывчера в 21:36
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
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Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
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Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
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В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни россиян

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян, который опережает все мировые показатели.
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Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года

ТАСС 02:30
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Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
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Стал известен размер премиальных футболистов в клубах РПЛ

Стало известно, какие премиальные получают игроки команд РПЛ.
Sport24.ru 03:22
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Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии

Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
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Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Sibnet Новости вчера в 22:53
Транспорт

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Известия 00:26
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Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Здоровье

В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек

Как рассказала журналистам министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, в этом году в больницы региона из-за укусов гадюк обратились 113 человек.
Российская газета 03:50
Политика

Названа зарплата Зеленского за август

Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
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Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
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У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов

Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.
Индикатор вчера в 05:07
Экономика

Минпромторг ожидает, что tax free заработает по всей России в 2020 году

Минпромторг РФ ожидает, что система tax free заработает на территории всей России с середины следующего года, сообщил РИА Новости статс-секретарь – замглавы ведомства Виктор Евтухов.
РИА Новости 03:27
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика

Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Комсомольская правда вчера в 02:00
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Политика

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Общество

Суд дисквалифицировал вице-мэра Сочи

Ранее в связи с выявленными нарушениями в адрес Алексея Толмачева выносились представления, однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи допускал формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировал законные требования прокурора.
Коммерсантъ 03:49
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

РБК вчера в 14:33
Армия и оружие

На Западе усомнились в существовании российских С-500

Эксперты издания Avia.pro указали на то, что в ближайшее время комплексы могут поступить на вооружение армии.
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Российские волейболистки проиграли итальянкам в четвертьфинале ЧЕ

РИА Новости вчера в 14:18
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Названы основные факторы развития рака

По словам Каприна, специалисты Всемирной организации здравоохранения вычислили три главные причины возникновения рака: курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Глушаков: агенты просили игроков «Спартака» голосовать против меня

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По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

REGNUM вчера в 23:52
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
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