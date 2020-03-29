Коронавирус

REGNUMREGNUMЗахарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

«Только в Россию!» — повторяли собеседники Захаровой. Представитель МИД указала, что таких людей «оболванивали за их же деньги». Они, вместо того, чтобы поддержать свою страну, свой народ, который восстанавливал государство после коллапса 90-х, везли деньги и строили свой бизнес в других странах.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Состоятельных россиян долгое время обманывали в западных странах за их собственные деньги, написала
 в своем Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова.
РБК07:01

Подробнее о событии

Захарова рассказала о попытках российских богачей выбраться из «оплота цивилизации»

Взгляд.ру06:27

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

ТАСС06:27

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК07:01

Захарова рассказала о просьбе «очень богатых людей» вывезти ребенка из Лондона

Lenta.ru06:58

Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом вернуться в Россию

RT на русском07:24

Захарова рассказала, что ей звонят богатые люди и просят забрать их детей из-за границы

Znak.com06:17

Захарова отчитала уезжающих «за лучшей жизнью» россиян

Известия07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Общество

Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек

Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
РИА Новости 10:33
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Власти США по смартфонам следят за гражданами

В США власти организовали слежку за населением.
ToDay News Ufa 02:41
Общество

Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
РБК 07:46
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.
РИА Новости вчера в 06:08
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Политика

Песков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»

Lenta.ru 08:36
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

Газета.Ru 08:25
Экономика

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
RT на русском 10:25
Политика

Посол России в Италии назвал работу российских медиков «героизмом»

Посол России в Италии Сергей Разов рассказал, как работают российские медики в итальянском Бергамо.
Pravda.Ru 08:48
Происшествия

Второй случай коронавирусной инфекции подтверждён в Иркутской области

Второй случай коронавирусной инфекции официально подтверждён в Иркутской области у мужчины, приехавшего из Испании и 10 суток находившегося на самоизоляции, сообщили ИА «ИрСити» 29 марта в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 09:34
Игры

Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС

Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 03:02
Общество

90‑летний пациент с коронавирусом скончался в Москве

У 90-летнего пациента были и другие заболевания: хроническая ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм.
Радио 1 05:48
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Погода в Москве побила очередной температурный рекорд

РБК 10:41
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Происшествия

COVID-19: главное к этому часу

17:05 Под Винницей госпитализировали ребенка с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Rusvesna.su 01:29
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Здоровье

Почти 20 человек заразились коронавирусом в церкви на Украине

В Закарпатской области 19 жителей заразились коронавирусной инфекцией после общения в местной церкви с инфицированной вирусом женщиной.
Газета.Ru 10:02
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
Политика

Образован президиум правительства РФ

Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства.
Российская газета 03:33
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 08:05
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока вчера в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное