Коронавирус
REGNUMЗахарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
«Только в Россию!» — повторяли собеседники Захаровой. Представитель МИД указала, что таких людей «оболванивали за их же деньги». Они, вместо того, чтобы поддержать свою страну, свой народ, который восстанавливал государство после коллапса 90-х, везли деньги и строили свой бизнес в других странах.
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Общество
Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек
Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Общество
Власти США по смартфонам следят за гражданами
В США власти организовали слежку за населением.
Общество
Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Общество
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Экономика
СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
Политика
Посол России в Италии назвал работу российских медиков «героизмом»
Посол России в Италии Сергей Разов рассказал, как работают российские медики в итальянском Бергамо.
Происшествия
Второй случай коронавирусной инфекции подтверждён в Иркутской области
Второй случай коронавирусной инфекции официально подтверждён в Иркутской области у мужчины, приехавшего из Испании и 10 суток находившегося на самоизоляции, сообщили ИА «ИрСити» 29 марта в пресс-службе правительства региона.
Игры
Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС
Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
Общество
90‑летний пациент с коронавирусом скончался в Москве
У 90-летнего пациента были и другие заболевания: хроническая ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Происшествия
COVID-19: главное к этому часу
17:05 Под Винницей госпитализировали ребенка с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Здоровье
Почти 20 человек заразились коронавирусом в церкви на Украине
В Закарпатской области 19 жителей заразились коронавирусной инфекцией после общения в местной церкви с инфицированной вирусом женщиной.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Политика
Образован президиум правительства РФ
Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Космос