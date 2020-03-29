с чего всё началось

«Только в Россию!» — повторяли собеседники Захаровой. Представитель МИД указала, что таких людей «оболванивали за их же деньги». Они, вместо того, чтобы поддержать свою страну, свой народ, который восстанавливал государство после коллапса 90-х, везли деньги и строили свой бизнес в других странах.

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Общество Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Общество В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.

Происшествия Второй случай коронавирусной инфекции подтверждён в Иркутской области Второй случай коронавирусной инфекции официально подтверждён в Иркутской области у мужчины, приехавшего из Испании и 10 суток находившегося на самоизоляции, сообщили ИА «ИрСити» 29 марта в пресс-службе правительства региона.

Игры Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Политика Образован президиум правительства РФ Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.