Коронавирус

REGNUMREGNUMЗахарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

«Только в Россию!» — повторяли собеседники Захаровой. Представитель МИД указала, что таких людей «оболванивали за их же деньги». Они, вместо того, чтобы поддержать свою страну, свой народ, который восстанавливал государство после коллапса 90-х, везли деньги и строили свой бизнес в других странах.
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с чего всё началось
Состоятельных россиян долгое время обманывали в западных странах за их собственные деньги, написала
 в своем Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова.
РБК07:01

Подробнее о событии

Захарова рассказала, что ей звонят богатые люди и просят забрать их детей из-за границы

Znak.com06:17

Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом вернуться в Россию

RT на русском07:24

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК07:01

Захарова рассказала о просьбе «очень богатых людей» вывезти ребенка из Лондона

Lenta.ru06:58

Захарова рассказала о попытках российских богачей выбраться из «оплота цивилизации»

Взгляд.ру06:27

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

ТАСС06:27

Захарова отчитала уезжающих «за лучшей жизнью» россиян

Известия07:47
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Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
РИА Новости 06:56
Общество

В Саратове подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Саратов, 29 марта 2020, 15:33 — REGNUM В Саратовской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 08:33
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Общество

В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РБК 04:34
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
ToDay News Ufa 06:37
Происшествия

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия 27 марта в 18:23
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Политика

Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса

Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.
REGNUM 07:14
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Футбол

Колосков рассказал, когда возобновится сезон в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о сроках возобновления сезона в российской Премьер-лиге.
Metaratings 08:40
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Общество

Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся

Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
RuNews24.ru 05:20
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 08:36
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Ведомости 07:25
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Футбол

Тедеско рассказал об игроках, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал бывших футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде.
РИА Новости 08:23
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выпускать детей на улицу

Детям следует исключить контакты с окружающими на время пандемии коронавируса, рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре.
Взгляд.ру вчера в 01:44
Общество

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Известия вчера в 22:52
Здоровье

Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире

Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.
Российская газета 08:16
Музыка

Мишустин поздравил композитора Людмилу Лядову с 95-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора Людмилу Лядову с днём рождения. Народной артистке РСФСР исполнилось 95 лет.
News.ru 05:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru 27 марта в 14:00
Наука

Ученые проанализировали 8 штаммов коронавируса

Ученые из США провели анализ 8-ми штаммов коронавируса SARS-CoV-2, пишет Daily Mail.
Live24 07:14
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
Происшествия

В Мурманске ирландского шахматиста вылечили от коронавируса

В Мурманске из больницы выписан ирландский спортсмен, у которого 16 марта был подтвержден коронавирус.
Российская газета 08:23
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Здоровье

Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавируса.
РИА Новости 08:00
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Экономика

Владимир Путин предложил ряд мер по социальной защите населения и созданию условий для бизнеса

Накануне президент Владимир Путин предложил ряд мер по социальной защите населения и созданию условий, при которых бизнес сможет удержаться наплаву.
ГТРК Алания 26 марта в 14:49
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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