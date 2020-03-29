с чего всё началось

«Только в Россию!» — повторяли собеседники Захаровой. Представитель МИД указала, что таких людей «оболванивали за их же деньги». Они, вместо того, чтобы поддержать свою страну, свой народ, который восстанавливал государство после коллапса 90-х, везли деньги и строили свой бизнес в других странах.

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Общество К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40 Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Общество В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общество Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.

Политика Назначен новый глава Роскомнадзора Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.

Политика Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Религия Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Здоровье Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.