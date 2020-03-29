Коронавирус
REGNUMЗахарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
«Только в Россию!» — повторяли собеседники Захаровой. Представитель МИД указала, что таких людей «оболванивали за их же деньги». Они, вместо того, чтобы поддержать свою страну, свой народ, который восстанавливал государство после коллапса 90-х, везли деньги и строили свой бизнес в других странах.
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Общество
В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами
Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Общество
В Саратове подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Саратов, 29 марта 2020, 15:33 — REGNUM В Саратовской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.
Общество
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40
Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общество
В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
Происшествия
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Общество
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса
Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Общество
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Футбол
Колосков рассказал, когда возобновится сезон в РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о сроках возобновления сезона в российской Премьер-лиге.
Общество
Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся
Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
Политика
Назначен новый глава Роскомнадзора
Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Религия
Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Футбол
Тедеско рассказал об игроках, которых хотел бы пригласить в «Спартак»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал бывших футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выпускать детей на улицу
Детям следует исключить контакты с окружающими на время пандемии коронавируса, рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре.
Общество
Первый младенец с коронавирусом умер в США
Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Здоровье
Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире
Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.
Музыка
Мишустин поздравил композитора Людмилу Лядову с 95-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора Людмилу Лядову с днём рождения. Народной артистке РСФСР исполнилось 95 лет.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
Наука
Ученые проанализировали 8 штаммов коронавируса
Ученые из США провели анализ 8-ми штаммов коронавируса SARS-CoV-2, пишет Daily Mail.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Происшествия
В Мурманске ирландского шахматиста вылечили от коронавируса
В Мурманске из больницы выписан ирландский спортсмен, у которого 16 марта был подтвержден коронавирус.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавируса.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Экономика
Владимир Путин предложил ряд мер по социальной защите населения и созданию условий для бизнеса
Накануне президент Владимир Путин предложил ряд мер по социальной защите населения и созданию условий, при которых бизнес сможет удержаться наплаву.