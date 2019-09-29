Политика
РидусЗахарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
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Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием всё почитаем.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 12:57
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Захарова призвала США обнародовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми политиками
Комсомольская правда11:58
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе
Следователи завели дело об изнасиловании 35-летней гражданки иностранного государства на территории парка в подмосковной Балашихе.
РБК 12:48
Политика
Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Происшествия
В Липецкой области из санатория пропали трое подростков
Сразу троих подростков разыскивают в Липецкой области.
LipetskMedia.ru 02:52
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Футбол
«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место
Заработанные три очка позволили «Лестеру» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» идет в зоне вылета, на девятнадцатой строчке.
Bookmaker-ratings.ru 13:23
Общество
Рекорд Гиннесса уставлен на конкурсе «Цифровой прорыв»
Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») стал самым масштабным соревнованием IТ-специалистов в мире.
REGNUM 14:04
Происшествия
Россиянка устроила фотосессию в Тверском ОВД в полицейской форме
Сестра сотрудницы МВД Алены Топилиной устроила фотосессию в Тверском ОВД.
Lenta.ru 08:37
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза вчера в 16:11
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Кино
Первые отзывы на Doom: Аннигиляция: «Ужасно скучный боевик»
Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
Игромания.ру 13:06
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Политика
Американский комик назвал Зеленского «чуваком под давлением»
В американском шоу The Daily Show посмеялись над встречей президента Трампа с украинским лидером.
Комсомольская правда 05:44
Политика
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Вести.Ru 06:47
Футбол
«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу
"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 13:59
Армия и оружие
Китайские СМИ открыли России глаза на ЗРК С-500
VistaNews 27 сентября в 08:34
Автоспорт
Бинотто: в конце гонки Феттель отдал бы позицию Леклеру
Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что перед стартом Гран-при России между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем была изначальная договорённость о слипстриме на старте, а в конце гонки команда поменяла бы пилотов местами, чтобы вернуть монегаску первое место.
Чемпионат 12:05
Происшествия
В Новой Москве женщину затянуло под лопасти комбайна
РИА Новости 12:57
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.
Телепрограмма 00:41
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41