Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием всё почитаем.

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