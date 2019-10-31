Политика
Lenta.ruЗахарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе
"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед", — призвала Захарова.
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Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 21:14
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