Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры. Как отметила дипломат, «героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».
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Мария Захарова
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 23:34
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на своей странице в Facebook
, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник Степан Бандера.
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