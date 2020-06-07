Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
Читать в источнике
Оценить116
Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Энергетика
Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу
Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 15:34
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 03:00
Наука
Подтвержден новый способ лечения диабета первого типа
Лечение будет заключаться в инъекции отредактированных Treg-клеток пациенту с диабетом, что позволит наладить работу поджелудочной железы, объясняют авторы.
Хайтек+ 06:22
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Единоборства
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 01:39
Авто
Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники
Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
SpeedMe вчера в 08:02
Армия и оружие
Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии
Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Общество
В Нью-Йорке отменен комендантский час
Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Экономика
Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина
Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 05 июня в 11:10
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru 08:56
Общество
Самарцам не вернут деньги за отмененные концерты
Учреждениям культуры разрешили не возвращать зрителям средства за проданные билеты на мероприятия, которые отменили из-за эпидемии коронавируса в течение полугода после отмены карантина.
ГТРК Самара 06:47
Здоровье
В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию
Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
ТАСС 10:17
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Политика
В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы
Профиль вчера в 07:37
Футбол
Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
RT на русском 10:33
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Российская газета 10:35
Общество
Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы 04:31
Шоу-бизнес
Похудевшая Гузеева жестко ответила на замечания об отсутствии маски
Телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, обвинившим ее в появлении без маски и перчаток.
Народные новости 10:36
Общество
Связанный с Рамзаном Кадыровым самолет прилетел в Европу
Самолет бизнес-класса, которым, по информации СМИ, пользуется глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прилетел в Базель.
FreeNews-Volga 10:28
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке
По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
Политика
МИД РФ: за шпионскими скандалами в ФРГ «торчат американские уши»
Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже.
News.ru 10:25
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Политика
Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии
Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.
RT на русском 10:02
Шоу-бизнес
В Москве простились с Михаилом Кокшеновым
Культуромания 09:00