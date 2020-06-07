Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
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Мария Захарова
Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:04

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В МИД России прокомментировали массовые протесты в США

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Энергетика

Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 15:34
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
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Подтвержден новый способ лечения диабета первого типа

Лечение будет заключаться в инъекции отредактированных Treg-клеток пациенту с диабетом, что позволит наладить работу поджелудочной железы, объясняют авторы.
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РИА Новости 04:33
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

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Авто

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Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
SpeedMe вчера в 08:02
Армия и оружие

Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии

Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Общество

В Нью-Йорке отменен комендантский час

Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Экономика

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 05 июня в 11:10
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Кино

Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США

Inc-news.ru 08:56
Общество

Самарцам не вернут деньги за отмененные концерты

Учреждениям культуры разрешили не возвращать зрителям средства за проданные билеты на мероприятия, которые отменили из-за эпидемии коронавируса в течение полугода после отмены карантина.
ГТРК Самара 06:47
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Здоровье

В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию

Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
ТАСС 10:17
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Политика

В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы

Профиль вчера в 07:37
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Футбол

Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА

RT на русском 10:33
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
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Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Российская газета 10:35
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Общество

Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы 04:31
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Шоу-бизнес

Похудевшая Гузеева жестко ответила на замечания об отсутствии маски

Телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, обвинившим ее в появлении без маски и перчаток.
Народные новости 10:36
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Общество

Связанный с Рамзаном Кадыровым самолет прилетел в Европу

Самолет бизнес-класса, которым, по информации СМИ, пользуется глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прилетел в Базель.
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
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Происшествия

В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке

По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
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Политика

МИД РФ: за шпионскими скандалами в ФРГ «торчат американские уши»

Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже.
News.ru 10:25
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
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Политика

Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.
RT на русском 10:02
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В Москве простились с Михаилом Кокшеновым

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