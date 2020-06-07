Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова прокомментировала беспорядки в США

США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Захарова заявила о хаосе в США после смерти Флойда

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В МИД России прокомментировали массовые протесты в США

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Захарова: Америка сеяла хаос по всему миру и получила его у себя

Вести.Ru09:18

Захарова прокомментировала беспорядки в США

РИА Новости09:04
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Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
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Общество

В России создают винтовку с дальностью стрельбы на семь километров

В России создают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на расстоянии семи километров.
ФАН 05 июня в 04:13
2,4K
Происшествия

В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
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Планетологи: у Марса были кольца

TV BRICS вчера в 02:24
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Игры

Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле

3DNews 17:06
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Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
1,2K
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
1
Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
3
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Шоу-бизнес

Андреев назвал причину разрыва с Жанной Фриске

По словам Андреева, причиной разрыва с Фриске стала постоянная загруженность и гастроли.
Pravda.Ru 07:31
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Общество

В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру 05 июня в 14:10
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Футбол

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ 05 июня в 08:52
Происшествия

Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
ТАСС 14:12
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Игры

Вышла новая версия модификации HD Reworked к игре «Ведьмак 3»

Версия 12.0 модификации HD Reworked вышла на платформе Nexus Mods, сообщил 6 июня создатель обновления под псевдонимом Halk Hogan.
ИА Красная Весна вчера в 15:56
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Кино

Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»

Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
REGNUM вчера в 15:24
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Происшествия

На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка

В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 05 июня в 04:23
1,4K
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,3K
Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
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Шоу-бизнес

Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью

В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки.
Народные новости 14:03
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Игры

На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом

CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Здоровье

The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)

Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек

На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости вчера в 13:59
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
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Футбол

Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины

Новое соглашение действует до 31 декабря 2022 года. Шевченко стал наставником сборной Украины в 2016 году.
ProstoProSport 10:41
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
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Кино

Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет

ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
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