Политика
Газета.RuЗахарова прокомментировала беспорядки в США
США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Общество
В России создают винтовку с дальностью стрельбы на семь километров
В России создают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на расстоянии семи километров.
ФАН 05 июня в 04:13
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Космос
Планетологи: у Марса были кольца
TV BRICS вчера в 02:24
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Шоу-бизнес
Андреев назвал причину разрыва с Жанной Фриске
По словам Андреева, причиной разрыва с Фриске стала постоянная загруженность и гастроли.
Pravda.Ru 07:31
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру 05 июня в 14:10
Футбол
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ 05 июня в 08:52
Происшествия
Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
ТАСС 14:12
Игры
Вышла новая версия модификации HD Reworked к игре «Ведьмак 3»
Версия 12.0 модификации HD Reworked вышла на платформе Nexus Mods, сообщил 6 июня создатель обновления под псевдонимом Halk Hogan.
ИА Красная Весна вчера в 15:56
Кино
Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»
Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
REGNUM вчера в 15:24
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 05 июня в 04:23
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью
В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки.
Народные новости 14:03
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Игры
На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом
CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Здоровье
The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)
Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Футбол
Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
Новое соглашение действует до 31 декабря 2022 года. Шевченко стал наставником сборной Украины в 2016 году.
ProstoProSport 10:41
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36