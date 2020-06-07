Политика
Газета.RuЗахарова прокомментировала беспорядки в США
США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
News.ru вчера в 14:51
Единоборства
Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Коммерсантъ 01:51
Игры
Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема
Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток.
Ридус 05 июня в 21:01
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Эхо Москвы 05:59
Общество
В интернете появилась петиция с требованием запретить эфиры доктора Мясникова
Петиция с требованием запретить Александру Мясникову выступать в теле- и радиоэфире опубликована на сайте Change.org, её подписали более ста человек.
Говорит Москва вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов.
Vprognoze.ru 03:00
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 08:16
Общество
Эксперт оценил способную стрелять на семь километров винтовку
Ранее глава Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил о создании оружия, которому будет под силу поражать цели на расстоянии три километра при уверенной стрельбе и шесть-семь километров — при рекордной.
Журналистская правда 03:35
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на хлебозаводе
Пожар произошел на хлебозаводе "Охтинское" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
ТАСС 13:29
Шоу-бизнес
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Кокшеновым
В Москве в ритуальном зале Митинского крематория проходит церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым.
РЕН ТВ 04:05
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Происшествия
Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне
Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне. Об этом сообщается на сайте столичной полиции (MPS).
Известия вчера в 23:19
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Политика
В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов
В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым
Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Вести.Ru 12:58
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Космос
Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
На официальном сайте по поправкам скрыли «обнуление» Путина
На официальном сайте голосования по изменениям в Конституцию не упоминается «космическая» поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.
Anews 13:22
Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30