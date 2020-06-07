Политика
Газета.RuЗахарова прокомментировала беспорядки в США
США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor вчера в 11:49
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 05 июня в 14:52
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
Хоккей
Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 10:00
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Политика
Глава МИД Франции заявил о заинтересованности в диалоге с Россией
Франция не заинтересована в отдалении России от Европы, пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Жана-Ива Ле Дриана.
Газета.Ru 15:02
Футбол
АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»
В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
Советский спорт 16:36
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Авто
Назвали дату продаж нового Haval H6
Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:57
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания
Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело 02:55
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Наука
В Гарвардской школе инженерных наук создали крошечного робота-таракана
Проведенное исследование продемонстрировало, что производственный процесс, использовавшийся для создания предыдущих версий HAMR и других микророботов, в том числе RoboBee, можно использовать для создания роботов разных масштабов — от крошечных хирургических роботов до больших промышленных механизмов.
ИА Красная Весна 12:33
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Технологии
Будущий апдейт Windows 10 улучшит настройки хранилища
По словам экспертов, будущее обновление Windows 10 улучшит настройки хранилища.
Дни24 09:07
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Общество
Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
ТАСС 14:12
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Происшествия
Украинец под Киевом устроил массовое убийство
Московский Комсомолец 15:59
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Lenta.ru 05 июня в 06:53
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15