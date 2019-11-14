Политика
Вечерняя МоскваЗахарова прокомментировала данные следствия по делу МН17
Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, «подгоняет материалы» под заранее готовое решение. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 09:12
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