Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения.

Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, «подгоняет материалы» под заранее готовое решение. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Футбол Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Политика В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Общество Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками» 12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.

Игры Создатели Black Desert Online анонсировали сразу три новых MMO Компания Pearl Abyss, наиболее известная по Black Desert Online анонсировала там сразу три новых MMO-проекта в разных стилях: средневековую MMORPG, MMO-шутер и красочную MMO в духе франшизы Pokemon - все игры уже обзавелись первыми трейлерами.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Наука Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике «Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.

Происшествия Следствие засекретило материалы уголовного дела Голунова Материалы уголовного дела, по которому был задержан журналист Иван Голунов, оказались засекречены, следователь возразил против их истребования Басманным судом Москвы, сообщает «Интерфакс».