Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
Читать в источнике
Оценить481
с чего всё началось
Тот, напомним, написал в своем Twitter, что Украина готова «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».Взгляд.ру04:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России
Национальная служба новостей01:18
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Общество
Российский судья обругал и попросил «заткнуться» участницу заседания
В Краснодаре судья сорвался на участницу судебного заседания во время рассмотрения дела.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Происшествия
В квартире в центре Петербурга произошел пожар
В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
Политика
Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины
Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Происшествия
Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве
Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
Экономика
Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Здоровье
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Экономика
Почему курс Bitcoin упадет до $2000. Положение криптовалюты ухудшилось
Если ситуация повторится, стоимость актива опустится до $2000. С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг.
Армия и оружие
Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»
Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Здоровье
В пяти районах Башкирии отмечена нехватка врачей-кардиологов
В Башкирии работают 281 кардиолог, 66 сердечно-сосудистых хирургов и 45 врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
Происшествия
В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о «минировании»
Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Футбол
Капитан «Зенита» прокомментировал победу над «Спартаком»
Капитан петербургского "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу над московским "Спартаком" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Токио купит частный остров за $146 млн для военных учений США
Япония выкупит располагающийся у юго-западного побережья частный остров за $146 млн для военных учений США.
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России
Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
Общество
Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.