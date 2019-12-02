Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
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с чего всё началось
Тот, напомним, написал в своем Twitter
, что Украина готова «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».
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