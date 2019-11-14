Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году. Она отметила, что JIT занимается подгонкой фактов под заранее известное решение.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.

Происшествия В Бурятии дали сроки полицейским, запытавшим подростка до смерти Четыре из пяти полицейских, виновных в смерти подростка, отправятся за решётку Верховный суд Бурятии вынес решение по громкому делу о гибели 17-летнего Никиты в отделе полиции.

Политика Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей не приняли решение об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Интернет Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.

Политика Додон привел к присяге новое правительство Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество КС разрешил проводить богослужения в жилых домах В жилом доме, размещенном на земельном участке, с разрешения собственника могут беспрепятственно совершаться богослужения и религиозные обряды.