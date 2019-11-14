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РИА НовостиЗахарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
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Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 09:12
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