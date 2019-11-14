Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году. Она отметила, что JIT занимается подгонкой фактов под заранее известное решение.
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Вердикт, приговор уже был вынесен сразу. Все остальное - подгонка материалов, которые, с точки зрения той группы, которую упомянули, свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения.
— Мария Захарова, российский дипломатОбщественное телевидение России 18:00
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