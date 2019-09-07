Политика
ИзвестияЗахарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной. В субботу, 7 сентября, она написала в Facebook, что взаимная передача осужденных — это результат политической воли и системной кропотливой работы.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Политика
МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев
Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.
РИА Новости 10:28
Авто
Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже
На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Зеленский встречает украинских пленных в киевском Борисполе. Видео
Среди пленных, которые прибыли в Киев, присутствовал режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые участвовали в керченском инциденте.
Дождь 06:56
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Общество
Более полумиллиона москвичей отпраздновали День города в парках
Программу Дня города Москвы подготовили на десятимиллионную публику. Пока мероприятия в парках посетили более полумиллиона человек.
Вечерняя Москва 11:22
Общество
Тимати и Гуф выпустили клип «Москва» ко дню рождения столицы
Рэперы Тимати и Гуф решили оригинально поздравить столицу с днем рождения, которая отмечает 872 года с момента основания.
Телепрограмма 11:30
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Севастополе
Пять человек пострадали в аварии в Севастополе, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.
ТАСС 11:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
Sputnik Кыргызстан 08:46
Авто
В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M
По информации российского офиса «БМВ», стоимость BMW X3 M Competition составляет от 6 миллионов 690 тысяч рублей, в то время как цена X4 M Competition составляет от 6 миллионов 820 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 08:31
Футбол
«Локомотив» обыграл «Спартак» из Юрмалы, Эдер оформил дубль
Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
Чемпионат 11:09
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Баскетбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Происшествия
Женщины подрались в детской поликлинике в Набережных Челнах
В Набережных Челнах в одной из поликлиник у кабинета педиатра произошла потасовка между женщинами. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 00:42