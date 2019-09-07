Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной. В субботу, 7 сентября, она написала в Facebook, что взаимная передача осужденных — это результат политической воли и системной кропотливой работы.

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

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