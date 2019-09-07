Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы. Дипломат отметила, что процесс состоялся, несмотря на провокации и объективные трудности.
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Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон в мире
Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra вчера в 11:57
Политика
Пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет
9111.ru вчера в 04:39
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Футбол
Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика
В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена
Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Экономика
Правительство Индии выделит $1,7 млрд страховым компаниям
Представители правительства Индии приняли решение вложить 120 миллиардов рупий (примерно 1,7 миллиардов долларов) в государственные страховые компании.
REGNUM 09:35
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Экономика
Индия перекупила американскую нефть, предназначенную для Китая
Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть.
REGNUM 09:55
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Транспорт
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Агентство Москва 05:11
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Транспорт
Выходы станции «Воробьевы горы» работают в штатном режиме
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города закрыт выход 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", а выход 4 открыт только для входа.
ТАСС 09:40
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Шоу-бизнес
У сына Кирилла Сафонова и Александры Савельевой начали резаться зубы
У сына певицы Александры Савельевой и актера Кирилла Сафонова начали резаться зубы.
Актуальные Новости 02:55
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Киберспорт
«Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерами в киберспорте
«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.
Чемпионат 08:26