с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной. В субботу, 7 сентября, она написала в Facebook, что взаимная передача осужденных — это результат политической воли и системной кропотливой работы.

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Политика Зеленский анонсировал второй этап освобождения задержанных лиц Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о втором этапе освобождения задержанных лиц.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Экономика Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.

Энергетика Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.

Общество В Москве достроили самую большую школу в России Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Политика Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна» Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.

Политика Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Авто Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России Заявлено, что под капотом внедорожника Cullinan Black Badge разместится 6,75-литровый бензиновый агрегат с турбинами на 600 л.с. Рулевой механизм также существенно модернизировался и получил более детальную настройку.

Футбол Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.

Политика Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.

Политика Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

Футбол Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020 В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.

Наука Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти.

Гаджеты В следующем году iPhone наконец-то получат действительно новый дизайн Напомним, ранее Куо утверждал, что меньший iPhone в 2020 году станет меньше (получит экран диагональю 5,4 дюйма), а больший увеличится ещё сильнее (до 6,7 дюйма).

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".

Авто В России поступили в продажу новые BMW X3 M и BMW X4 M Российские дилеры BMW начали продажи новых кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M, сообщает «Автостат».

Политика Путин помиловал 11 осужденных украинцев Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.

Здоровье Врач опроверг существование таблеток от ожирения Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.