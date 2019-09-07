Политика
ИзвестияЗахарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной. В субботу, 7 сентября, она написала в Facebook, что взаимная передача осужденных — это результат политической воли и системной кропотливой работы.
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с чего всё началось
В комментарии в фейсбуке представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что в контексте освобождения граждан "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом".РИА Новости06:51
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Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Зеленский анонсировал второй этап освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о втором этапе освобождения задержанных лиц.
ПолитРоссия 07:39
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
Директору по развитию E-commerce в Москве обещают 500 тысяч рублей в месяц на руки.
Российская газета 04:47
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»
Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.
Известия 06:20
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Авто
Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Заявлено, что под капотом внедорожника Cullinan Black Badge разместится 6,75-литровый бензиновый агрегат с турбинами на 600 л.с. Рулевой механизм также существенно модернизировался и получил более детальную настройку.
Rusargument 01:05
Футбол
Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
Чемпионат 06:51
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.
Нева Спорт вчера в 16:37
Наука
Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека
Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти.
Рамблер 04 сентября в 08:19
Гаджеты
В следующем году iPhone наконец-то получат действительно новый дизайн
Напомним, ранее Куо утверждал, что меньший iPhone в 2020 году станет меньше (получит экран диагональю 5,4 дюйма), а больший увеличится ещё сильнее (до 6,7 дюйма).
iXBT.com 04:06
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 18:41
Авто
В России поступили в продажу новые BMW X3 M и BMW X4 M
Российские дилеры BMW начали продажи новых кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M, сообщает «Автостат».
Rambler News Service 08:19
Политика
Путин помиловал 11 осужденных украинцев
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
Московский Комсомолец 05:55
Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.
Известия вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50