с чего всё началось

Отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского все больше напоминает сюжет советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Культура Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось 30 лет назад вышла первая серия мультсериала 17 декабря, 1989 года, ровно 30 лет назад, на телеканале "Fox" дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны".

Финансы Центробанк обнародовал курсы валют Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.

Наука Ученые МГУ создали новый оптический материал Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.

Происшествия Названа причина смерти сооснователя «Белых касок» Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.

Технологии Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.

Политика Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве» Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.

Экономика Сбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.

Происшествия В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка 16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.