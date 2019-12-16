Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
Отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского все больше напоминает сюжет советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Ситуация с запретом на въезд на Украину российским журналистам становится все больше похожа на сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.РБКвчера в 15:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Культура
Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось
30 лет назад вышла первая серия мультсериала 17 декабря, 1989 года, ровно 30 лет назад, на телеканале "Fox" дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны".
Происшествия
В Иркутске водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта
Водитель открыл стрельбу на дороге в ходе конфликта в городе Иркутске. Видеозапись была выложена 16 декабря социальной сети «ВКонтакте».
Финансы
Центробанк обнародовал курсы валют
Курс валют с 17 декабря 2019 года Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.
Наука
Ученые МГУ создали новый оптический материал
Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Наука
Грипп и простуда мешают друг другу заражать людей
Помимо гриппа и простуды в список попали 9 других распространенных вирусов, которые поражают органы дыхания человека.
Технологии
Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз
Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Политика
Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Экономика
Сбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес
Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Экономика
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Происшествия
В Казани потушили пожар на мебельном складе
Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
Отмечается, что в поездах изменилось цветовое решение салонов, обивку и чехлы сидений заменили.
Кино
Съемки боевика Mortal Kombat завершены
Съемки экранизации культовой игры завершены.
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Здоровье
Прививку от гриппа в 2019 году сделали более 46% россиян
Почти 70 млн россиян, что составляет 46,4% от населения страны, сделали прививку от гриппа в 2019 году.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Политика
Осипов сделает министра ЖКХ ответственным за снабжение баллонным газом
Губернатор Александр Осипов 17 декабря распорядился передать региональному министерству ЖКХ контроль за снабжением населения баллонным газом - сейчас полномочия закреплены за министерством экономического развития Забайкальского края.
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Политика
Сергей Левченко рассказал, кому выгодна его отставка
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, кому могла быть выгодна его отставка.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Футбол
«Бавария» предложила Тухелю контракт
Руководство чемпионов Германии уже предложило Тухелю долгосрочный контракт.
Музыка
Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»
Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.