с чего всё началось

Захарова сравнила отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского с советским фильмом «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Политика Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Космос В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.

Общество Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

Политика Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Авто Opel возобновила продажи в России Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Общество Работающих пенсионеров предупредили о штрафах на 120 тысяч рублей «Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию — это незаконно», — считает заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Происшествия Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

Армия и оружие Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат» Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Недвижимость В Хакасии застройщики осваивают практику с эскроу-счетами Первые регистрации договоров участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу начались в нашей республике четыре месяца назад, с 1 августа.

Экономика Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года.