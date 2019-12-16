Политика
Lenta.ruЗахарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
Захарова сравнила отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского с советским фильмом «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
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Политика
Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Хоккей
Клуб НХЛ «Нью-Джерси» обменял нападающего Холла в «Аризону»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" обменял 28-летнего канадского форварда Тэйлора Холла в "Аризону".
Космос
В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования
Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано фото супермодели Беллы Хадид с обнажённой грудью
Американская модель Белла Хадид неожиданно для поклонников опубликовала в Instagram фотографию с обнажённой грудью.
Происшествия
В Казани потушили пожар на мебельном складе
Ранее сообщалось о пожаре на складе мебельной фабрики в Казани на площади 5,2 тысячи метров.
Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Общество
Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Общество
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Общество
Работающих пенсионеров предупредили о штрафах на 120 тысяч рублей
«Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию — это незаконно», — считает заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Армия и оружие
Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Шоу-бизнес
Может позволить: 61-летняя Мадонна завела 26-летнего бойфренда
Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Недвижимость
В Хакасии застройщики осваивают практику с эскроу-счетами
Первые регистрации договоров участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу начались в нашей республике четыре месяца назад, с 1 августа.
Экономика
Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года.
Авто
Выстрел дуплетом: Skoda выкатила Karoq и новый Rapid
В Санкт-Петербурге компания Skoda представила сразу две новинки российского рынка — кроссовер Karoq и новое поколение Rapid.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Технологии
Microsoft обновила сайт с расширениями для нового Edge
Microsoft планирует 15 января 2020 года выпустить стабильную сборку нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium.