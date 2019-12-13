Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ответ украинского президента Владимира Зеленского его российскому коллеге Владимиру Путину про газ.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook ответ украинского президента Владимира Зеленского его российскому коллеге Владимиру Путину про газ.Газета.Ru07:32
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В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
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Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»
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Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
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Общество
Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта
Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи провели вечер вместе ради дочери
Екатерина Климова и Гела Месхи прожили в официальном браке около 4 лет.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
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Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.
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Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Общество
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
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МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Здоровье
Новый компьютерный томограф установили в Ваныкинской больнице
Футбол
Колосков не видит пользы в возвращении системы «весна-осень»
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков не считает необходимым возвращение российского футбола к системе «весна-осень».