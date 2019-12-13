с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ответ украинского президента Владимира Зеленского его российскому коллеге Владимиру Путину про газ.

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

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