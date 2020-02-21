Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

RT на русском16:50

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

РИА Новости18:08

Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР

Московский Комсомолец17:35

Захарова назвала Средневековьем ситуацию на Украине с эвакуированными из Китая

ТАСС19:13

Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев

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Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за протестов

РБК19:47

Захарова отреагировала на протесты украинцев из-за эвакуации из Уханя

Известия18:58
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Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
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Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
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В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20:34
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ 16:57
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
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Происшествия

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Коммерсантъ 14:25
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

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Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце

20 февраля в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону прошла одиночная смешанная эстафета.
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Россия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем

Если даже посмотреть на вчерашний день, мало где уже увидишь граждан из Китая. Это большой туристический поток.
ТАСС 09:45
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

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Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста.
Ведомости 05:24
Общество

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
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Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины

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Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
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Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
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Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
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