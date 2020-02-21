Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР
Московский Комсомолец17:35
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Общество
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Общество
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Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Биатлон
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Россия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем
Если даже посмотреть на вчерашний день, мало где уже увидишь граждан из Китая. Это большой туристический поток.
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
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Общество
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Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Хоккей
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Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Общество