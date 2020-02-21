Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 18:40
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Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР
Московский Комсомолец17:35
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