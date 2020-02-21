Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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с чего всё началось
Захарова с негодованием отметила в Facebook, что самолёт с 48 украинцами и 27 иностранцами не смог сесть в трёх регионах страны из-за протестов местных жителей.Царьградвчера в 21:18
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Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев
Российская газетавчера в 18:42
Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР
Московский Комсомолецвчера в 17:35
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Кино
В сети появилось видео со съемок фильма Marvel «Веном 2»
Технологии
Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
Социальная сеть Twitter изучает возможность привлечения собственных пользователей к проверке информации на достоверность, сообщает NBC News со ссылкой на презентацию компании.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Космос
Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Наука
Медики разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Футбол
Сегодня закрывается трансферное окно в России
Сегодня в полночь в чемпионате России закрывается зимнее трасферное окно.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Происшествия
На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта
Рабочего насмерть придавило противовесом лифта в цеху Кировского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что, если бы протестующие не пропустили автобусы с эвакуированными на территорию санатория, те бы пошли пешком.
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Происшествия
В Дагестане задержан замглавы Росимущества
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Общество
Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте
В конце января Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщал, что прогноз для большинства пациентов с коронавирусом благоприятный.
Экономика
А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Происшествия
В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ
Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.