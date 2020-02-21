Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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с чего всё началось
Захарова с негодованием отметила в Facebook
, что самолёт с 48 украинцами и 27 иностранцами не смог сесть в трёх регионах страны из-за протестов местных жителей.
Царьградвчера в 21:18

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Захарова назвала Средневековьем ситуацию на Украине с эвакуированными из Китая

ТАССвчера в 19:13

Захарова отреагировала на протесты украинцев из-за эвакуации из Уханя

Известиявчера в 18:58

Захарова сравнила Украину со средневековой Европой

Взгляд.рувчера в 18:23

Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев

Российская газетавчера в 18:42

Захарова прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

РИА Новостивчера в 18:08

Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР

Московский Комсомолецвчера в 17:35

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

RT на русскомвчера в 16:50
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Кино

В сети появилось видео со съемок фильма Marvel «Веном 2»

РИА Новости 18 февраля в 09:07
Технологии

Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями

Социальная сеть Twitter изучает возможность привлечения собственных пользователей к проверке информации на достоверность, сообщает NBC News со ссылкой на презентацию компании.
Ведомости 00:49
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
ToDay News Ufa вчера в 04:57
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В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Спорт

Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Газета.Ru 03:01
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Космос

Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Взгляд.ру 18 февраля в 04:41
Наука

Медики разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток

ToDay News Ufa 19 февраля в 03:31
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане

RT на русском 19 февраля в 21:55
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Футбол

Сегодня закрывается трансферное окно в России

Сегодня в полночь в чемпионате России закрывается зимнее трасферное окно.
Sports.ru 03:55
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Происшествия

На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта

Рабочего насмерть придавило противовесом лифта в цеху Кировского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:38
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что, если бы протестующие не пропустили автобусы с эвакуированными на территорию санатория, те бы пошли пешком.
РИА Новости вчера в 15:02
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец вчера в 09:21
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ вчера в 17:34
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Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ вчера в 10:45
Общество

Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

В конце января Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщал, что прогноз для большинства пациентов с коронавирусом благоприятный.
Интерфакс 02:28
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

ГЛАС.RU 02:47
Экономика

А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Ведомости вчера в 23:38
Происшествия

В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ

Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
REGNUM 03:49
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