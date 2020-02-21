Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Дезорганизация управления: Захарова о протестах на Украине из-за эвакуации из КНР
Московский Комсомолецвчера в 17:35
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