Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

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