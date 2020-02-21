Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Власти решили отправить их на карантин в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители стали протестовать.
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