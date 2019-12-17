с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стычки протестующих и силовиков у здания Верховной Рады в Киеве. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook-аккаунте дипломата. Так, Захарова спросила, как с реакцией у мирового правозащитного движения.

Авто В Сети показали, какой могла стать ГАЗель Next Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Общество Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.

Общество Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Происшествия В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Экономика Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).

Наука Изгибы раковин моллюсков объяснены быстрым ростом мантии Британские ученые объяснили сложную форму раковины плеченогих и двустворчатых моллюсков результатом, вызванных ускоренным ростом механических взаимодействий различных частей мантии и раковины.

Финансы Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.