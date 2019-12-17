Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова прокомментировала протесты в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стычки протестующих и силовиков у здания Верховной Рады в Киеве. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook-аккаунте дипломата. Так, Захарова спросила, как с реакцией у мирового правозащитного движения.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала
 разгон протестующих в Киеве возле здания Верховной Рады, оставшихся недовольными принятым ранее законопроектом о продаже земли.
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