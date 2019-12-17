Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Мария Захарова
Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 14:14
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала
 разгон протестующих в Киеве возле здания Верховной Рады, оставшихся недовольными принятым ранее законопроектом о продаже земли.
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