Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 14:14
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала разгон протестующих в Киеве возле здания Верховной Рады, оставшихся недовольными принятым ранее законопроектом о продаже земли.РБК15:47
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