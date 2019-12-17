Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
Интернет
Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева
С самого начала руководству "Рамблера" и непосредственным начальникам Сысоева было известно, что Игорь параллельно занимался своим хобби: разрабатывал сверхбыстрый и сверхлегкий веб-сервер NGINX — программу, ускоряющую выдачу страниц интернет-пользователям.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Экономика
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год – до 2022 года.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Экономика
В Аткарске построят завод по производству майонеза
Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Единоборства
Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC
Боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов также улучшил своё положение и в рейтинге полулёгкой весовой категории тоже занимает третью строчку.
Экономика
Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
Американское издание Time распространило информацию, согласно которой украинская государственная компания «Нафтогаз» подала иск в отношении киевского руководства в связи с тем, что власти страны ранее предоставили разрешение американской организации на разработку нефтегазового месторождения Варвинское.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях
Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
Кино
«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате
Футбол
«Спартак» будет сотрудничать с футбольной ассоциацией из Китая
Соглашение подразумевает сотрудничество между «Спартаком» и футбольной ассоциацией провинции Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда российского клуба на территории юго-западной провинции Китая.
Кино
Показаны первые кадры фантастической комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В сеть выложили первые кадры нового фильма про приключения повзрослевших Билла и Теда, роли которых исполняюит Алекс Уинтер и Киану Ривз.
Политика
Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Политика
ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) продолжат курс на интеграцию с Россией.
Футбол
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.