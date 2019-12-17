Политика
ГЛАС.RUЗахарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ждет, как именно министры иностранных дел стран ЕС и правозащитные организации отреагируют на это. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала разгон протестующих в Киеве возле здания Верховной Рады, оставшихся недовольными принятым ранее законопроектом о продаже земли.РБКвчера в 15:47
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Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина
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Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».