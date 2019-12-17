с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ждет, как именно министры иностранных дел стран ЕС и правозащитные организации отреагируют на это. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Армия и оружие Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".

Армия и оружие Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии На «Телеграм»-канале «Syrian Military Capabilities» сообщили, что примерно сутки назад неизвестный израильский беспилотник нарушил воздушную границу САР в районе Голанских высот.

Политика Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2» Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.

Происшествия Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Общество В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Экономика Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Биатлон Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.