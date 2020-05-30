с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений США с ВОЗ. Так, Захарова отметила, что Вашингтон нанес удар по основам взаимодействия в здравоохранении.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K

Общество Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса". 67

Авто Aston Martin возобновила выпуск легендарной модели DB5 Модель Aston Martin DB5 возвращается через 55 лет после прекращения своего выпуска в виде коллекционной серии Job 1 DB5 Goldfinger, в которой будет только 25 экземпляров.

Общество Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера Напоминаем, что о попадании Кайли Дженнер в рейтинг самых молодых миллиардеров сообщили в марте 2019 года. 5

Армия и оружие Сирия готовит наступление в Идлибе 26 мая авиация ВКС России впервые после прекращения огня была вынуждена нанести удар по выдвинувшейся из турецкого вилаята Хатай колонне боевиков в районе города Джиср Аш-Шугур (северо-запад провинции Идлиб) в непосредственной близости от границы с Турцией. 1

Здоровье Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах. 7

Автоспорт Команда Williams выставлена на продажу В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу. 27

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 363

Политика Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости". 1

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства. 1K

Игры Sony анонсировала дату презентации PlayStation 5 Презентацию, посвященную новой игровой консоли PlayStation 5, анонсировала компания Sony. Она пройдет 4 июня в 23:00 по московскому времени. 41

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 1,2K

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 38

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,5K

Игры Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня. 2