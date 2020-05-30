Коронавирус

Москва 24Москва 24Захарова прокомментировала разрыв отношений США с ВОЗ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений США с ВОЗ. Так, Захарова отметила, что Вашингтон нанес удар по основам взаимодействия в здравоохранении.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение лидера США Дональда Трампа о разрыве отношений между страной и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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