Коронавирус

ТАССТАССЗахарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
Читать в источнике
Комментировать131
с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение лидера США Дональда Трампа о разрыве отношений между страной и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости
.
Аргументы и Факты18:15

Подробнее о событии

Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

РБК18:25

В МИД РФ назвали разрыв США с ВОЗ ударом по сотрудничеству в сфере здравоохранения

Интерфакс17:53

Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

ТАСС16:54

МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

RT на русском17:19

В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

Lenta.ru17:19

Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в причастности к пандемии

Эхо Москвы17:02

МИД РФ: разрыв США с ВОЗ - удар по взаимодействию в сфере здравоохранения

Вести.Ru17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 20:46, Ашберн
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
1K
Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
204
Шоу-бизнес

Анна Седокова намекнула на беременность от Яниса Тиммы

В комментариях многие поклонники предположили, что таким образом Седокова намекнула на беременность от Яниса Тиммы.
Актуальные Новости 15:30
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Космос

В NASA оценили шансы на благоприятную погоду для запуска Crew Dragon

Шансы на благоприятные погодные условия для запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 30 мая составляют 50%.
РЕН ТВ 13:39
2
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
173
Общество

Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»

Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM вчера в 22:49
533
Происшествия

Один человек пострадал после конфликта со стрельбой на западе Москвы

Мужчина пострадал в результате конфликта со стрельбой на западе Москвы, он госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.
Интерфакс 10:25
75
Происшествия

В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия вчера в 13:25
41
Общество

Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие

Россиянам рассказали о пяти способах укрепить дыхательную систему.
Lenta.ru 19:28
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов

22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
12
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia 04:48
8
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
2
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
207
Игры

В GTA IV вернулись ранее удаленные радиостанции

Как сообщили пользователи reddit, в игру Grand Theft Auto IV: Complete Edition вместе с обновлениями разработчик вернул радиостанции, которые ранее сам же и удалил.
Goroday.ru 18:22
2
Армия и оружие

Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники

В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
4
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Наука

Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий

Evo-rus.com 27 мая в 12:33
32
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,2K
Здоровье

Роспотребнадзор РХ опубликовал свежие данные по коронавирусу

Из числа заболевших 91,4% случаев COVID-19 (804 чел.) выявлено активно по результатам эпидемиологических расследований в очагах, сообщают в пресс-службе Управления роспотребнадзора по РХ.
Хакасия 03:04
Происшествия

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Газета.Ru 17:00
6
Политика

Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ

В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.
Коммерсантъ 19:52
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
258
Политика

Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США

Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
REGNUM 18:10
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сфотографировался на фоне русского матерного слова

Американский певец Джастин Бибер сфотографировался на крыше, на которой крупными буквами написано русское матерное слово «б***».
Культуромания 12:34
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Известия 15:59
97
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
1,3K
Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру вчера в 09:18
1
Общество

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
11
Политика

Венгры станут национальным достоянием Украины

В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное