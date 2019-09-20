Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти

Принятие Европарламентом резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" - очередной виток грубой фальсификации истории, искажение прошлого недопустимо, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Захарова назвала возмутительной резолюцию ЕП, уравнявшего нацизм и коммунизм

Life.ru14:28

МИД раскритиковал Европарламент из-за «антисоветской» резолюции

Московский Комсомолец12:22

Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти

РИА Новости11:23

Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента

RT на русском12:09

Захарова назвала резолюцию ЕП об исторической памяти фальсификацией истории

ФАН13:06

Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории

Вести.Ru12:15

Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории

Взгляд.рувчера в 08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Происшествия

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Экономика

Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК 15:03
Политика

Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»

Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК 13:03
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Авто

Ravon выпустит восемь новых моделей автомобилей

Узбекский бренд Ravon, возобновивший продажи своих автомобилей в России, планирует выпустить до 2022 года восемь новых моделей.
Автоновости дня 12:51
Теннис

Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс 14:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности

Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Спорт

Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье

Российская спортсмена Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала второй.
ТК Звезда 13:09
Шоу-бизнес

Организатор поездки Заворотнюк в Ереван высказалась о ее шраме на шее

За приемом лекарственных препаратов Анастасию не замечали, а был ли шрам на ее шее – подруги даже не заметили.
RuNews24.ru 05:58
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Peterburg2.ru 11:21
Происшествия

Жильцам домов на Парнасе вернули свет

Электроэнергию в жилых домах на Парнасе, где ранее произошло отключение света в квартирах, и на уличных площадках восстановили.
Петербургский дневник 16:06
Общество

Россияне захотели выселить больных раком детей

Lenta.ru 09:02
Политика

В МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что санкции Запада против России "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
Газета.Ru 09:39
Общество

Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета 02:21
Кино

Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»

В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Происшествия

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Известия 10:01
Политика

США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров

Власти США временно отменили торговые пошлины более чем на 400 китайских товаров.
Известия 16:01
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Политика

В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Происшествия

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО

Ведомости 05:29
Гаджеты

В России стартовали продажи iPhone 11

Газета.Ru 12:52
Футбол

Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит

Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Фигурное катание

Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии

Спорт-Экспресс 11:00
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Общество

В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»

RT на русском 13:38
Происшествия

Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля

В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное