с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2». «Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.

Политика Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража.

Политика В США заявили о разваливающейся военной технике России Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.

Гаджеты EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Кино Умерла французская «девушка Бонда» Клодин Оже Французская актриса и модель Клодин Оже, "девушка Бонда" Доминик "Домино" Дерваль из "Шаровой молнии" 1965 года, умерла в возрасте 78 лет 18 декабря в Париже.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Авто На авторынке России стартовали новогодние распродажи Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.