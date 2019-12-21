Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2». «Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.
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«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала
 Захарова в своём Facebook.
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