Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2». «Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.
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«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.RT на русском02:57
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Политика
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