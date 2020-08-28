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Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

Под американские санкции в отношении трёх российских НИИ подпали учёные и специалисты, которые трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД России.В источнике
С чего всё началось
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении
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РИА Новости

МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ

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RT на русском

Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

RT на русском06:30
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Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России

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ТАСС

Под санкции США подпали ученые из РФ, занимавшиеся вакциной от коронавируса

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