Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
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В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении
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Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России
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