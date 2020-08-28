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Российская газета
Российская газета

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении
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RT на русскомвчера в 06:30
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Газета.Ru

Захарова осудила санкции США против НИИ, занимавшихся вакциной от COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:11
RT на русском

Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

RT на русскомвчера в 06:30
ТАСС

Под санкции США подпали ученые из РФ, занимавшиеся вакциной от коронавируса

ТАССвчера в 07:10
РБК

МИД возмутился санкциями против российских разработчиков вакцины от COVID

РБКвчера в 06:58
РИА Новости

МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ

РИА Новостивчера в 06:34
Известия

Захарова прокомментировала введение США санкций против российских НИИ

Известиявчера в 07:18
Комсомольская правда

Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России

Комсомольская правдавчера в 06:30

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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Названо блюдо, нормализующее уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови можно снизить правильным завтраком, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Именно завтрак может помочь, поскольку самый высокий уровень сахара в крови чаще всего наблюдается по утрам, считают диетологи.
Уфимские Заметкивчера в 04:45
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Народные новостивчера в 12:49
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Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO

Австралийский боксер Тим Цзю, являющийся сыном титулованного россиянина Константина Цзю, защитил титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
Интерфакс-Спорт26 августа в 08:59
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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WP: в Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа

Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт.
ТАСС00:11