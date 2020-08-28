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Российская газета
Российская газета

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении
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RT на русском06:30
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Газета.Ru

Захарова осудила санкции США против НИИ, занимавшихся вакциной от COVID-19

Газета.Ru10:11
Комсомольская правда

Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России

Комсомольская правда06:30
ТАСС

Под санкции США подпали ученые из РФ, занимавшиеся вакциной от коронавируса

ТАСС07:10
РБК

МИД возмутился санкциями против российских разработчиков вакцины от COVID

РБК06:58
РИА Новости

МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ

РИА Новости06:34
RT на русском

Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

RT на русском06:30
Известия

Захарова прокомментировала введение США санкций против российских НИИ

Известия07:18

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ru13:17

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.ру12:49
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

В базе содержится следующая информация: адрес проживания владельца карты, его контактные данные, ФИО, первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок, до которого она действует, наименование платежной системы, название выпустившего карту банка.
Evo-rus.com04:01
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