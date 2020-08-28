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Российская газета
Российская газета

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении
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RT на русскомвчера в 06:30
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РИА Новости

МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ

РИА Новостивчера в 06:34
Известия

Захарова прокомментировала введение США санкций против российских НИИ

Известиявчера в 07:18
ТАСС

Под санкции США подпали ученые из РФ, занимавшиеся вакциной от коронавируса

ТАССвчера в 07:10
РБК

МИД возмутился санкциями против российских разработчиков вакцины от COVID

РБКвчера в 06:58
Газета.Ru

Захарова осудила санкции США против НИИ, занимавшихся вакциной от COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:11
RT на русском

Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

RT на русскомвчера в 06:30
Комсомольская правда

Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России

Комсомольская правдавчера в 06:30

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Веснавчера в 18:37
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Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

Генпрокуратура РФ в ходе проверки по поручению президента России Владимира Путина законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК) нашла нарушения законодательства о приватизации.
ТАССвчера в 09:43
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Коронавирусом в Амурской области заболели 25 человек

28 августа в Приамурье подтверждено 25 новых случаев COVID-19: больше всего в Благовещенске - 11, по три - в Свободном и Тамбовском районе, по два - в Архаринском и Благовещенском районах, по одному - в Белогорском, Бурейском, Михайловском и Тындинском районах.
Телепортвчера в 03:57
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«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный

"Есть довольно распространенная версия, что Мандилион — это не что иное, как плащаница Господня", — говорит заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ, священник Александр Щелкачев.
РИА Новости01:00

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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