с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал показывать Би-би-си. Свою позицию Захарова высказала в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Происшествия Под Кемерово в лобовом ДТП пострадали семь человек Под Кемерово около восьми часов утра по местному времени произошло лобовое ДТП на автотрассе в Беловском районе. 1

Происшествия В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 69

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Общество В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Более 53% вновь выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией достигло 4480, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 1K

Авто В России стартовали продажи трёх бюджетных моделей Chevrolet Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon. 117

Общество Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. 1,2K

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 88

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 5

Шоу-бизнес Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова. 290

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

Общество Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 26

Здоровье В краевой диагностический центр зашла с проверкой комиссия минздрава Почему сотрудникам диагностического центра ничего толком не объяснили и нет ли здесь нарушений - именно в этом предстоит разобраться комиссии. 7

Происшествия В Вольске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок По данным медучреждения, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, облокотившись на москитную сетку.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 479