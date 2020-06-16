Общество
РИА НовостиЗахарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
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Как сообщает канал "Соловьев Live", официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя старт показа сериала об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей на английском телеканале ВВС, заявила, что если бы подобное "кино" было снято Москвой, Лондон бы обрушил на нее шквал критики.Московский Комсомолецвчера в 18:10
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Захарова отреагировала на сериал BBС об отравлении Скрипалей
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