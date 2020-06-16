с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.

Происшествия СК рассказал о состоянии участников инцидента со стрельбой в Москве Сотрудники полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте в Москве в результате стрельбы, находятся в реанимации, нападавший также в больнице.

Экономика Взносы для туроператоров снижены в четыре раза Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма. 1

Происшествия Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов. 523

Здоровье Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний. 42

Происшествия В Новосибирской области подросток сжег школу 17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы. 4

Экономика Граждане экономят на еде и повседневных товарах В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам. 30

Армия и оружие Битва под Прохоровкой: британский историк опровергает факт победы русских в танковом сражении 1943 года (The Times, Великобритания) (The Times) В последнее десятилетие исследователи пытаются разобраться в истории сражения под Прохоровкой, приведя доказательства того, что 200 немецких танков нанесли колоссальный урон русской танковой армии, которая по численности превосходила немецкую в три раза.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,7K

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Здоровье Детсады в Омске не смогут принять сразу всех детей В следующий понедельник, 22 июня, в Омске возобновят работу детские сады. Однако вернуться в них сразу все дети не смогут.

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 92

Экономика Фондовый рынок России начал торги уверенным ростом Нефть слабо дорожает после роста на 2,4-2,6% накануне. Индекс МосБиржи за минуту торгов повысился на 1,07% и составил 2748,05 пункта.

Политика Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО, заявил президент США Дональд Трамп. 24

Общество Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы Желающих поступить в вузы среди российских выпускников за последние 10 лет стало меньше.

Авто Lexus представил новый Lexus IS Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители. 1

Общество В России за сутки выявлено 8248 заразившихся коронавирусом, всего — 545 458 В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 8,8K