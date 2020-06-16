Общество
РИА НовостиЗахарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
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Захарова отреагировала на сериал BBС об отравлении Скрипалей
Национальная служба новостейвчера в 17:43
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Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
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В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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РИА Новости вчера в 09:17
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ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
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Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
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Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
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Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Газета.Ru вчера в 18:02
Хоккей
Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Напомним, ранее в розыгрыше КХЛ принимали участие 24 команды. В конце марта стало известно, что «Адмирал» не сыграет в следующем сезоне.
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В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки
В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев инфицирования COVID-19.
RT на русском 14 июня в 02:03
Общество
Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете.
РБК вчера в 10:54
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Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
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Армия и оружие
Израиль ответил на запущенную из сектора Газа ракету
Обстрел военных постов и подземной структуры ХАМАС произвели израильские танки и беспилотник в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа, 15 июня сообщает пресс-служба армии Израиля.
ИА Красная Весна вчера в 16:17
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Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
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Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
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Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru вчера в 13:51
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Здоровье
В Новосибирске начали переливать антиковидную плазму
Как отметила Моор, тестировать на антитела к коронавирусу кадровых доноров начали 22 мая.
АиФ Новосибирск вчера в 21:50
Политика
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 04:51