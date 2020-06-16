Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
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Интернет
В WhatsApp появилась функция электронных платежей
Американская компании Facebook, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, запустила в нем сервис денежных переводов.
Известия 18:11
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
Открывшим огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 16:22
Здоровье
Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Наука
Уникальное строение крыльев бабочек спасает их от дождя и грозы
Биолог Сунхван Юнг выяснил, что крылья бабочек имеют уникальное строение, которое спасает их даже во время грозы.
Дни24 03:00
Армия и оружие
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих. На Украину вернутся канадские военные инструкторы.
Piter.tv 00:52
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты 17:05
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Политика
Госсекретарь США потребовал незамедлительно освободить Пола Уилана
США призывают российские власти к немедленному освобождению американца Пола Уилана, осужденного Мосгорсудом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, заявил госсекретарь Соединенных штатов Майк Помпео 15 июня, передает Reuters.
ИА Красная Весна 08:54
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Экономика
«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд
В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб.
РБК 17:00
Здоровье
Московские врачи осмотрели полевой госпиталь ВВО в Чите
Военные медики Восточного военного округа (ВВО) обменялись опытом по лечению больных коронавирусной инфекцией с врачами из Москвы.
ТК Звезда вчера в 22:01
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Культура
Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба
Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
Авто
Концерн FCA выиграл дело против Mahindra за копирование дизайна Jeep
CarsWeek.ru 13 июня в 03:53
Наука
Глобальный атмосферный перенос рассеял микропластик над заповедниками
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, большая часть влажных выпадений микропластика приносится в заповедники из ближайших населенных пунктов, а оседание сухих частиц является следствием глобального атмосферного переноса.
N+1 10:01
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
ТАСС 19:00
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings вчера в 07:27
Космос
Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент
Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ 11:32
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21