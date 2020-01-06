Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Армия и оружие Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.

Политика Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".

Политика Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.

Экономика В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.

Футбол Главные футбольные события 2009 года Летом покорять Англию отправились ещё два россиянина: сначала Юрий Жирков уехал из «Анжи» в «Челси», а через месяц Динияр Билялетдинов перешёл из «Локомотива» в «Эвертон», подписав контракт на пять лет.

Общество Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.

Путешествия Аксенов назвал число посетивших Крым туристов Аксенов сообщил, что среди иностранных туристов по числу поездок в Крым лидируют украинцы — полуостров посетили порядка 1,1 млн граждан Украины.

Хоккей Олимпийский чемпион Кожевников: судьи в конце помогли Канаде Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение национальной команды России от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.