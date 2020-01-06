Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
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Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 05:15
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«Надо было еще извиниться»: Захарова отреагировала на слова Мааса об угрозах Трампа
Комсомольская правда06:12
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