с чего всё началось

Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Общество Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Футбол Бензема и Бэйл не примут участия в Суперкубке Испании Нападающие мадридского «Реала» Карим Бензема и Гарет Бэйл не смогут помочь своей команде в Суперкубке Испании, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».

Политика Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".