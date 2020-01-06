Политика
РБКЗахарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
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Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 05:15
с чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова главы МИД Германии Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.Lenta.ru06:45
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