с чего всё началось

Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Происшествия Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.

Общество Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января 2020 года Если вы ударитесь в работу и придумаете новые проекты, то не только сможете воплотить все идеи в жизнь, но и обрести очень полезные связи.

Экономика В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.

Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.

Общество Россиян предупредили о пробуждении мошенников В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.

Экономика Снижение курса доллара только начинается Дефициты бюджета и текущего счета США спровоцируют снижение курса доллара, сообщил в своем подкасте инвестор-миллиардер и основатель инвестиционной компании DoubleLine Capital ($147 млрд под управлением) Джеффри Гундлах.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Армия и оружие Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Политика Посол США в Афганистане уходит с поста Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.