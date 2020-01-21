Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Мария Захарова
Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах.
— Мария Захарова, российский дипломатВести.Ru 04:50
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью
 колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.
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