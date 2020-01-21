Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить102
Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах.
— Мария Захарова, российский дипломатВести.Ru 04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика
Telegram-каналы спрогнозировали состав правительства Мишустина
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Политика
Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Политика
Глава Пермского края Максим Решетников может стать вице-премьером
Глава Пермского края Максим Решетников может занять должность вице-премьера в новом правительстве во главе с Михаилом Мишустиным.
Футбол
Адвокат: Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд»
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал переход Александра Кокорина в «Сочи».
Общество
Маткапитал за рождение первенца могут начать выплачивать уже в марте
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию
Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию. Эксперты телеграм-канала "Мейстер" обозначили суть изменений в Основном законе страны.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
Житель Пермского края заставлял пасынка стоять коленями на макаронах
Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания.
Шоу-бизнес
Шурыгина потратила на отдыхе в Финляндии с бойфрендом 600 тысяч рублей
Скандальная звезда ток-шоу Диана Шурыгина, которая развелась с мужем, весело провела время со своим новым возлюбленным молодым миллионером Денисом Ребровым на одном из курортов в Финляндии.
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Общество
Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде
Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Общество
В Махачкале женщинам запретили посещать бассейн
Администрация учреждения не комментирует это сообщение. О причинах такого решения неизвестно.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронемашин
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром в провинции Сиангкхуанг, передает РИА Новости.
Политика
В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа
Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
"Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности", - отметил глава Белого дома.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую победу за три года
Свою предыдущую победу Макгрегор одержал в ноябре 2016 года в бою против Эдди Альвареса.