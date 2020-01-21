с чего всё началось

Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах.

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

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