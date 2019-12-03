Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
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Захарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса

Газета.Ru01:35

Захарова: Киеву надо обеспечить права жителям Донбасса, чтобы вернуть их лояльность

ТАССвчера в 18:15

Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса»

РБКвчера в 20:01

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новостивчера в 18:46

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

RT на русскомвчера в 18:46

Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права

Российская газетавчера в 18:33

Захарова посоветовала Зеленскому гарантировать права жителям Донбасса

РЕН ТВвчера в 21:22
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Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Политика

WSJ увидела в «Силе Сибири» серьёзную помеху для США

Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР.
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Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.
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Обошёл Роналду: Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии.
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Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 01 декабря в 23:58
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Медики назвали три основных фактора, запускающих развитие рака

Немецкие врачи рассказали о трех факторах, которые запускают развитие рака.
UfacityNews.ru вчера в 23:06
Здоровье

В Новочеркасске из больницы ушли все врачи

Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.
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Экономика

Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год

В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
REGNUM 04:01
Общество

Российские операторы попросили внести поправки в закон о Рунете

В России операторы связи попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов теми компаниями, которые устанавливают оборудование для исполнения закона о суверенном Рунете.
REGNUM 01:35
Общество

Из экзамена на права исключат «площадку»

Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Газета.Ru 04:25
Наука

Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь

О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Ugpressa.ru 00:05
Технологии

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
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Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
РБК вчера в 13:53
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
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Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Газета.Ru 03:58
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

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Политика

Дания поставила точку в вопросе продажи Гренландии США

Дания считает закрытым вопрос возможной продажи Гренландии США.
Lenta.ru 04:16
Происшествия

Заочно арестован новый фигурант «московского дела»

Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Политика

ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости вчера в 16:29
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Общество

Почти половина россиян считают свое питание правильным

Около половины россиян считают, что питаются правильно. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политика Сегодня 03:58
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
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В Дании оценили санкции против «Северного потока-2»

Попытки США помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2" зависят от ситуации в конгрессе, заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд.
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В Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка

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Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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