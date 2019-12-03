Политика
REGNUMВ МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
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Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Политика
WSJ увидела в «Силе Сибири» серьёзную помеху для США
Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.
Футбол
Обошёл Роналду: Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии.
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Здоровье
Медики назвали три основных фактора, запускающих развитие рака
Немецкие врачи рассказали о трех факторах, которые запускают развитие рака.
Здоровье
В Новочеркасске из больницы ушли все врачи
Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Общество
Российские операторы попросили внести поправки в закон о Рунете
В России операторы связи попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов теми компаниями, которые устанавливают оборудование для исполнения закона о суверенном Рунете.
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Наука
Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь
О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Технологии
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Кино
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Политика
Дания поставила точку в вопросе продажи Гренландии США
Дания считает закрытым вопрос возможной продажи Гренландии США.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Общество
Почти половина россиян считают свое питание правильным
Около половины россиян считают, что питаются правильно. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Политика
В Дании оценили санкции против «Северного потока-2»
Попытки США помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2" зависят от ситуации в конгрессе, заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд.
Происшествия
В Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.