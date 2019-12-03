Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.

В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса

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